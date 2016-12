Esporte é assunto da equipe de transição de Rosani Donadon

A equipe de transição da prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB), comandada pelo advogado César Stefanes, participou de uma reunião realizada nesta sexta-feira, 9, na Secretaria Executiva Regional de Vilhena, onde foi discutido assuntos referente ao esporte vilhenense.

A reunião atendeu ao pedido do Conselho Regional de Educação Física (CREF), tendo a participação dos diretores regionais do citado órgão.

Esteve na reunião o futuro Secretário de Esporte do Município, Natal Jacob e o adjunto Professor Ayres. Os membros do conselho do CREF colocaram-se à disposição para fazerem um trabalho em conjunto na área de escolinhas de iniciação esportiva e desporto do município, enfatizando a necessidade de comprimento das normas vigentes.

Ficou acertado que o Município terá um prazo a ser estipulado para fazer as adequações necessárias.

Natal Jacob falou das intenções e projetos da prefeita eleita Rosani Donadon no setor amador e social do esporte, deixando assim os membros do conselho bastante entusiasmados.

César Stefanes disse que o Município dará uma grande atenção ao esporte em geral, levando assim o lazer e entretenimento aos vilhenenses e sempre respeitando as leis e normativas de cada setor.

A direção geral do CREF agradeceu atenção recebida da equipe de transição da Prefeita Rosani Donadon , ficando de retornar no mês de março para participar do lançamento da Secretaria Municipal do Esporte.

Também esteve na reunião o Secretário Regional de Vilhena, Ronaldo Alevato, que colocou a secretaria à disposição para futuros projetos.

Texto e fotos: Assessoria