Conheça os ganhadores de ingressos para festa “Neon” no Jão

Hoje, sábado, 10, será realizada a festa “Neon” na casa de show Jão. O evento vai contar com várias atrações e promete agitar o fim de semana em Vilhena.

A festa vai contar com a animação da dupla Bruno & Vinícius, e dos Djs Paulo Jorge , Felipe Lazarin que são de Cuiabá e do DJ Walter Afini de Cáceres.

Além disso, o espaço vai contar com uma decoração especial e com a presença da maquiadora profissional Pollyana Matias.

Mais informações sobre a festa e aquisição e camarotes podem ser obtidas através do telefone (69) 9 84004469 .

O Extra de Rondônia em parceria com a organização da festa a Four Produções sorteou para os internautas três ingressos para o evento.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na sede do site que fica localizado na Avenida Liberdade, 3399, no centro de Vilhena. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja o nome dos ganhadores:

**Weslen Oliveira

** Jaqueline Oliveira Silva

** Welington Costa Savaris

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação