Na noite da última quarta-feira, 24, o motorista de uma carreta de uma empresa de Cerejeiras se encontrou em uma situação aterrorizante enquanto transitava por São Paulo.

Enquanto conduzia sua carreta pelas estradas do estado, foi surpreendido por três criminosos, que o renderam e cobriram sua cabeça com um cobertor, fazendo dele refém na própria cabine do caminhão.

Após percorrerem alguns quilômetros, os bandidos deixaram a vítima em um matagal às margens da Rodovia Castelo Branco, no Km 31. A vítima foi instruída pelos criminosos a permanecer no local por um prazo de 30 minutos. Após esse período, seria seguro sair. Ao perceber que não havia mais ninguém por perto, o motorista saiu do local e buscou ajuda em uma cabine telefônica da concessionária CCR, onde foi atendido e levado para a delegacia local, onde relatou os acontecimentos.

Questionado se seria capaz de reconhecer os criminosos, o motorista respondeu negativamente, pois ficou com o rosto coberto durante todo o tempo.

Assim que as autoridades policiais foram informadas do ocorrido e registraram a ocorrência, o veículo foi bloqueado e localizado em Taboão da Serra, em São Paulo.

Apesar do susto e do trauma vivenciado, o cerejeirense escapou ileso desse episódio, enquanto as autoridades agora trabalham para identificar e prender os responsáveis pelo roubo e pelo sequestro relâmpago. A rápida ação do bloqueador foi crucial para evitar um prejuízo maior e garantir a segurança do motorista e do patrimônio envolvido.