Em Pimenteiras, Jesus Reginaldo vence disputa pelo comando da Câmara

Em outro município do Cone Sul onde a normalidade institucional foi mantida, as eleições pela Mesa Diretora da Câmara foram realizadas de acordo com as normas tradicionais, acontecendo logo após a posse dos eleitos.

Na pequena Pimenteiras do Oeste houve confronto entre duas chapas, mas os aliados do prefeito Olvindo Dondê acabaram vencendo.

Disputaram a presidência os vereadores Jesus Reginaldo e Luís Carlos. O grupo encabeçado pelo primeiro acabou levando a melhor, vencendo a disputa por cinco a quatro. Com o resultado a Mesa Diretora do primeiro biênio da legislatura que começa agora ficou assim: Jesus Reginaldo na presidência; Roberto Cavalcante, o “Dôra”, como vice-presidente; Daiane de Souza na primeira secretaria; e Ramos das Neves como segundo-secretário.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia