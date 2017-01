Cinco municípios do Cone Sul passarão por revisão biométrica em março

A Justiça Eleitoral de Rondônia iniciará, a partir do mês de março, a revisão do eleitorado com coleta de dados digitais, referentes ao Programa de Identificação Biométrica no ano de 2017 em algumas cidades rondonienses.

Nesta etapa serão contemplados 295.353 eleitores dos municípios de Vilhena, Chupinguaia, Pimenta Bueno, Cacoal, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Novo Horizonte, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Parecis, Santa Luzia, São Felipe, Alto Alegre dos Parecis, Rolim de Moura e Ministro Andreazza.

O recadastramento com dados biométricos é obrigatório. Para ser atendido durante a revisão do eleitorado nas cidades selecionadas, o eleitor deverá apresentar os seguintes documentos originais: título de eleitor, comprovante de residência e documento de identidade oficial com foto.

É necessário o comparecimento de todo cidadão apto a votar. Caso o eleitor não compareça terá o seu título cancelado pela Justiça Eleitoral, o que implicará em uma série de impedimentos, tais como: ser nomeado e tomar posse em concurso público; obter passaporte e CPF; assim como obtenção de documentos que exijam certidão de quitação eleitoral.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação