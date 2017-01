PF investiga furto no Ministério do Trabalho

A Polícia Federal (PF) está investigando um suposto furto que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 16, no Ministério do Trabalho, em Vilhena.

Segundo informações do vigilante que trabalha no local, logo pela manhã desta segunda ao chegar na sede do MT, a faxineira percebeu uma das janelas arrombadas e comunicou sobre o furto.

Ainda não se sabe o que foram levados pelos ladrões, que provavelmente usaram um terreno baldio para ter acesso a lateral do órgão federal.

Uma escada utilizada para escalar a janela foi deixada no local. Agentes da Polícia Federal investiga o crime.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia