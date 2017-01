Adilson de Oliveira comenta primeira quinzena da nova legislatura

O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena recebeu a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que concedeu entrevista exclusiva ao site. Adilson de Oliveira comentou sobre os acontecimentos destes primeiros quinze dias da legislatura eleita em outubro passado, e revelou algumas das metas que estabeleceu à frente do comando do Poder Legislativo.

O primeiro assunto não poderia deixar de ser a polêmica posse dos três vereadores reeleitos que estão presos. A situação gerou revolta em parte da população, inclusive com manifestações de protesto contra o Parlamento através de redes sociais. “Eu entendo a indignação popular, mas trata-se de uma decisão da Justiça que não nos cabe comentar, concordar ou discordar. Temos apenas que cumprir, e isto vai acontecer. Estamos aqui para fazer com que as leis sejam cumpridas, assim como para cumprir a lei”, declarou Adilson.

Depois o assunto foi a contratação de assessores para trabalhar com os parlamentares, tema que sempre rende polêmica e controvérsia. O presidente garantiu que neste primeiro mês de mandato autorizou apenas a contratação de dois funcionários para cada gabinete, além de preencher os cargos administrativos da Casa. Posteriormente será definido outro critério para compor a assessoria dos vereadores, “porém vamos adotar critérios para que não ocorram abusos e gastos excessivos”. Adilson garantiu que haverá igualdade entre todos os integrantes do Poder Legislativo, que terão a mesma cota para contratar seus auxiliares.

Entre os planos do presidente estão a consolidação do horário noturno das sessões do Parlamento, manter uma relação harmoniosa – porém autônoma com relação ao Executivo, e possivelmente viabilizar a realização de reuniões oficiais da Câmara de forma itinerante. Sobre a primeira meta não há muito o que se detalhar, mas as outras duas sim.

O posicionamento de Oliveira quanto a questão da relação entre os poderes corresponde a dizer que não haverá oposição intransigente a prefeita Rosani Donadon, no entanto o Legislativo estará atento aos atos do Executivo e não aceitará proposituras que contrariem a legislação ou que não tragam resultados positivos à sociedade.

Já o caso da possibilidade de realização de sessões itinerantes corresponde a dizer que Adilson é simpático ao estreitamento da distância entre o Parlamento e a comunidade mais carente que habita a periferia, assim como os moradores mais distantes que vivem na área rural. “Sou favorável a esta aproximação, e discutirei esta proposta com os demais integrantes da Casa, deixando clara a minha posição”.

Finalizando, o presidente afirmou que, apesar do recesso a Câmara está ativa e atuante, organizando-se internamente para o início das atividades do plenário. “Para se começar uma caminhada é preciso dar os primeiros passos, e é isso que estamos fazendo. Aproveitamos este período para arrumar a casa e estabelecer relações com outras instituições, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, além de promover o encaminhamento de ações. Também estamos em contato permanente com a comunidade captando sugestões e demandas para que possamos atuar de forma positiva e eficaz, sempre tendo em vista o progresso de nossa cidade e a melhoria das condições de vida de nossa população”, encerrou Adilson de Oliveira.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria da Câmara de Vereadores/Kanitar Oberst