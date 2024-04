Na tarde desta quinta-feira, 25, um motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional após se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento da Rua 821 com a Rua 816, no bairro Alto Alegre (setor 8) em Vilhena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe chegou rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros ao motociclista.

Após receber os cuidados necessários ainda no local do acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico especializado.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e está no local para registrar a ocorrência.

A segurança no trânsito e o respeito às regras de tráfego são fundamentais para evitar acidentes como este.