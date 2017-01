Bombeiros controlam início de incêndio em casa no Alto Alegre

Na noite desta terça-feira, 17, o Corpo de Bombeiros do 3° Grupamento de Vilhena controlaram rapidamente um princípio de incêndio em uma casa na Rua 836, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma criança teria acendido um fósforo em cima de uma cama, com isso, acabou pegando fogo na colcha e se alastrou rapidamente para o colchão.

Com a chegada dos bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia