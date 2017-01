Pai de prefeito de Colorado morre em acidente no interior do Ceará

O pai do prefeito José Ribamar de Oliveira morreu nesta terça-feira, 17, num grave acidente entre carros na rodovia no interior do Ceará.

Segundo informações, a vítima é Alcides Mandu de Oliveira, de 87 anos, que morreu minutos depois da colisão entre os veículos. O carro teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente no veículo do idoso.

Um vereador do município de Farias Brito (CE), mesma cidade onde Ribamar nasceu e seu pai morava, ocupava um dos veículos e foi hospitalizado com ferimentos.

O acidente foi registrado no Crato, interior do Ceará. Ribamar viajou para o Ceará para dar o último adeus ao pai.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: G1 CE