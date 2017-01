VÍDEO: Associação agradece prefeita e secretário por recuperar ponte abandonada

O agricultor Paulo Alves Moulais, vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Portal (ASPREP), morador da Linha 130, Gleba Corumbiara, área rural do município de Vilhena, agradeceu a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e ao secretário municipal Rogério Henrique, pela recuperação da ponte que estava abandonada, há mais de um ano, naquela localidade.

De acordo com Paulo, a ponte vai garantir o tráfego do transporte escolar e o escoamento de produtos alimentícios. “Há um ano solicitávamos a recuperação da ponte e nada era feito. Porém, agora, com a nova administração, nosso pedido foi atendido. Só temos a agradecer”, disse o agricultor, que ressaltou também o apoio da deputada estadual Rosângela Donadon.

O titular da SEMAGRI, Rogério Henrique, acompanhou a recuperação da ponte e colocou a secretaria à disposição para atender os agricultores da localidade.

“A recuperação desta ponte é apenas o início do trabalho que pretendemos fazer na localidade. Queremos trabalhar para incentivar a agricultura familiar em Vilhena”, afirmou o secretário.

Texto: Assessoria

Vídeo: Assessoria