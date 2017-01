ACIV realiza sorteio de prêmios no sábado

A promoção Um Sonho de Natal da ACIV (Associação Comercial e Empresarial de Vilhena) chega ao final no próximo sábado, dia 21/01.

A campanha que começou em outubro do ano passado sorteará aos clientes do comércio local 1 automóvel 0km e mais R$ 10 mil reais em prêmios em dinheiro. Além dos clientes, as empresas participantes também concorrem a 5 prêmios de R$ 5 mil.

Segundo o presidente da ACIV (Associação Comercial e Industrial de Vilhena), Eloi Maria, a intenção da associação é fomentar as vendas do comércio ao mesmo tempo em que premia os consumidores pela fidelidade às empresas locais. “Ao todo, 115 mil cupons foram confeccionados e entregues às empresas para distribuição a seus clientes”, disse Eloi.

O sorteio dos prêmios acontecerá na sede da ACIV, na Avenida Capitão Castro, no centro da cidade, a partir das 10 horas do próximo sábado. “É importante que quem tem cupons em casa, preencha e deposite os cupons nas urnas das lojas para garantir sua participação no sorteio”, alerta Eloi.

Autor: José Antonio Sant’Ana

Foto: Ilustrativa