Dupla assalta correspondente da Caixa e foge de bicicleta com mais de R$ 10 mil em Cerejeiras

Um assalto a mão armada foi registrado na tarde desta quinta-feira, 19, na Rua Portugal, bairro Liberdade, no município de Cerejeiras. Uma agência correspondente da Caixa Econômica Federal foi invadida pelos bandidos, que deixaram um prejuízo de R$ 10 mil.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, encapuzados e armados com uma faca, os marginais renderam os funcionários e roubaram R$ 10.018,33 (Dez mil e dezoito reais e trinta e três centavos) que estava no caixa. Após o roubo, os bandidos montaram em uma bicicleta de cor azul e fugiram tomando rumo ignorado.

As vítimas relataram à polícia que os homens entraram no estabelecimento, sendo que um trajava camiseta de cor vermelha e outro com camiseta de cor branca.

A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações e com as características dos suspeitos realizaram diligências pela região, porém, não obtendo êxito na captura dos suspeitos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia