VÍDEO: Bomba encontrada no Banco do Brasil é detonada

O esquadrão antibombas da Polícia Militar fez a detonação do artefato deixado por criminosos em uma agência do Banco do Brasil na Avenida Nações Unidas, em Porto Velho, na manhã desta quinta-feira (19).

A princípio, a Polícia acreditava que eram duas bombas, mas apenas uma foi encontrada. O local foi isolado. Estilhaços do artefato se espalharam pelo quarteirão.

De acordo com o capitão Henrique Barbosa, comandante da Companhia de Operações Especiais (COE), a PM foi acionada durante a madrugada para atender o furto em estabelecimento bancário e foi solicitado a presença do esquadrão antibombas. “Ao chegar, fizemos uma vistoria inicial onde foi constatado que havia um explosivo tipo emulsão, das utilizadas em pedreira, que normalmente eles utilizam para fazer o arrombamento do terminal de autoatendimento. Tomamos os procedimentos iniciais de vistoria, constatamos apenas uma emulsão que já estava pronta para detonação”, explica o capitão.

Ainda conforme o comandante da COE, os criminosos devem ter acionado o explosivo, mas “por um motivo alheio a sua vontade o explosivo não detonou, o que pra gente é mais complicado porque se torna um explosivo muito sensível e às vezes até pela energia do corpo ele pode vir a detonar”. Ainda conforme a PM, foram feitos os procedimentos de contenção, isolamento da área, de remoção e contra carga para então fazer a detonação no local seguro. “Uma explosão bastante volumosa. Se tivesse ocorrido dentro da agência teria detonado não só os caixas eletrônicos mas boa parte da agência viria abaixo”, afirma o capitão Henrique Barbosa.

Agora a perícia técnica faz os trabalhos no local que devem ajudar na investigação e a encontrar os criminosos. A agência deve permanecer fechada ao público nesta quinta-feira.

Autor e foto: Rondoniagora