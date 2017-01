Ezequiel Neiva mantém DER trabalhando na manutenção de estradas mesmo com período chuvoso

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, explicou que os serviços de manutenção são realizados pelas Residências Regionais que fazem a recuperação de pontes, instalação de bueiros para substituir pontes velhas, recuperação de trechos críticos das rodovias estaduais e desobstrução de bueiros.

“Nosso objetivo é manter as estradas em bom estado de trafegabilidade, assegurando o transporte das pessoas e da produção agropecuária” destacou.

A Residência de Porto Velho está trabalhando na retirada de aterro, subidas de morros e reposição de cascalho, que são levados pelas águas das chuvas, evitando erosão. Esses serviços estão sendo executados na Linha 101 de União Bandeirante, RO-006 de acesso à Comunidade Joana D’arc, RO-006 conhecida como Estrada da Penal e na RO-420 de Nova Mamoré.

No município de Ariquemes, a Residência está trabalhando na B-80, Linha que de acesso a Buritis, onde um grande volume de água dos últimos dias carregou o aterro da cabeceira da ponte. De acordo com o residente substituto, Paulo Feliciano, para sanar o problema o DER está renovando o aterro da cabeceira.

Ainda na região de Ariquemes, está sendo feita a limpeza do aterro para uma ponte nova, na RO-421, que ligará Monte Negro, Campo Novo e Buritis; e o assentamento de manilhas para a drenagem no entorno da Praça da Nascente, que será inaugurada pelo governo.

Na cidade de Cacoal, as obras estão na RO-383, RO-387, onde a Residência está atuando na recuperação de erosões, cascalhamento e recuperação de bueiros. Na RO-133 de acesso à RO-471 de Ministro Andreazza, onde foi feita uma nova galeria. Em parceria com a prefeitura, o governo trabalha no apoio da limpeza dos bairros nas ruas que ficam intrafegáveis.

Na região de Colorado do Oeste, o DER está fazendo a manutenção e cascalhamento da BR-435 (antiga RO -99 e também conhecida como 4ª Eixo) que liga Cerejeiras a Pimenteiras do Oeste. “Estamos trabalhando na recuperação dos pontos críticos da BR-435 para evitar neste período de chuvas o atoleiro e acidentes, e vamos iniciar a pavimentação desta BR assim que iniciar o período de estiagem”, explicou o diretor Ezequiel Neiva.

Para executar essas demandas de infraestrutura, atendendo aos 52 municípios, o DER conta com 15 Residências Regionais, com sede nos seguintes municípios: Colorado do Oeste, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno, Jaru, Porto Velho (distrito de Extrema), Buritis e São Francisco do Guaporé.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação