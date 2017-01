Orquestra Sinfônica de Vilhena apresenta concerto de música clássica

Neste domingo, 22, a Camerata, da Orquestra Sinfônica de Vilhena (OSV), fará um concerto erudito. O evento acontecerá na Galeria “Miragem” e terá inicio a partir das 20h.

O concerto vai contar com a participação do violinista Filipe Dost, do Espírito Santo.

De acordo com informações da OSV, os ingressos para o evento custam apenas R$ 20,00 e podem ser adquiridos com músicos da orquestra e também na Norte Marketing e Gráfica Neon.

A orquestra conta com apoio da Prefeitura de Vilhena, através da Fundação Cultural de Vilhena, Funarte, Ministério da Cultura e empresas parceiras. Além do concerto será oferecida uma oficina máster classe para os membros da OSV neste sábado, 21.

Para o maestro Ronis Salustiano, o concerto é uma ótima oportunidade para os vilhenenses apreciarem música clássica.

Texto e fotos: Assessoria