Polícia prende quadrilha tentando fraudar vestibular de Medicina em RO

Com a colaboração da Faculdade Fimca, a Polícia Civil de Rondônia desarticulou, neste domingo, uma quadrilha que agia em todo o País fraudando vestibulares, principalmente de Medicina. Pelo menos dez pessoas foram presas, entre elas, oito alunos que haviam comprado por R$ 100 mil o resultado das provas do vestibular de Medicina da Fimca, realizado neste domingo.

Entre os presos estão dois integrantes da quadrilha, inclusive o chefe do bando. Eles, juntamente com os estudantes presos, foram encaminhados para a Delegacia de Repressão e Combate às Ações Criminosas Organizadas .

Segundo as investigações, pelo menos trinta pessoas estão envolvidas no esquema, entre elas, uma ex-professora universitária. O grupo vendia os gabaritos das provas por até R$ 100 mil e utilizava aparelhos eletrônicos para assegurar a aprovação dos candidatos que aceitassem entrar no esquema criminoso.

A desarticulação da quadrilha só foi possível graças ao apoio da Direção da Fimca. Seu diretor geral, Aparício Carvalho, falou sobre o caso. As informações e o vídeo são da Rede TV Rondônia.

https://

Texto: TudoRondonia