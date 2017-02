CEREJEIRAS: cobrança de taxa provoca questionamentos da população

Uma nova taxa tem deixado os contribuintes no município de Cerejeiras indignados. Trata-se do imposto sobre a coleta de lixo, denominado “Taxa de Coleta de Lixo 2017”. A cobrança regulamentada pela Lei 1.849 e aprovada em dezembro de 2010, foi posta em pratica neste ano.

A novidade pegou muita gente de surpresa, inclusive uma moradora do Bairro Primavera, que não quis se identificar. “Moro há mais de 7 anos em Cerejeiras, já pagamos tantos impostos, e agora vem mais esse”, afirmou.

Para o jornalista Elizeu Evangelista, o questionamento maior se baseia nos cálculos que utilizaram para a cobrança, já que o contrato com a empresa que transporta o lixo estipula o valor de R$ 60.000,00 ao mês, e o contrato da empresa que recolhe e separa o lixo é R$ 15.000,00 mês, somando um total anual de R$ 900.000,00.

“Foram enviados 6 mil carnês com média de R$ 27,00 mês, sendo o total aproximado arrecadado anual de R$ 1.944,000,00. Nossa indignação é quanto ao recolhimento do lixo, que na minha casa é levado uma vez por semana e teve vez de ficar até 10 dias sem recolher. Sei que a lei foi aprovada em 2010, mas não com esses valores exorbitantes”, enfatizou Elizeu.

Segundo o ex-prefeito Kleber Calisto, a taxa surgiu para atender as exigências do Governo Federal que na época determinou aos municípios que acabassem com lixões a “céu aberto”.

“A cobrança foi criada e aprovada na minha época, porém não cobramos no prazo inicial que era em 2011, porque o governo prorrogou o prazo para 2014. Quando criamos, a taxa não passava de R$ 15,00 ao mês. Nesse período não tínhamos ainda o valor que o município gastaria com o serviço, por isso o cálculo foi estipulado”, justificou o ex-prefeito.

O Extra de Rondônia concede espaço para que os responsáveis pelo município se manifestem sobre a questão.

Autor e foto: Extra de Rondônia