A posse do delegado de Polícia Federal, Ramon Caldas Ferreira no cargo de chefe da Delegacia de Vilhena, aconteceu nesta quinta-feira, 2/5, em uma solenidade que reuniu a Superintendente Regional da Polícia Federal em Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento, delegados federais de todo o estado, o efetivo local, autoridades e convidados, no auditório do Ministério Público Estadual.

Em seu discurso de posse, Ramon Ferreira agradeceu a Superintendente Regional pela nomeação e ressaltou que envidará esforços para cumprir a missão com a grandeza que Vilhena e as cidades que abrangem a circunscrição da delegacia exigem.

A Superintendente Larissa, por sua vez, iniciou seu discurso saudando o novo chefe e enfatizando a importância dos serviços que a polícia federal presta para a população, com eficiência e destaque na região de Vilhena.

O novo chefe da Delegacia de Polícia Federal em Vilhena é o 17º dirigente a assumir o cargo desde que a Polícia Federal foi implantada no município.

O mineiro Ramon Caldas Ferreira é graduado em Direito pela Universidade de Viçosa e Especialista em Direito Processual Penal pela Faculdade Anhanguera. Iniciou sua carreira profissional como Advogado em 2013, atuando na área Cível. Ocupou pela primeira vez o cargo de Delegado, na Polícia Civil de Minas Gerais, nos anos de 2019 e 2020.

Tornou-se Delegado de Polícia Federal em dezembro de 2020, tendo como primeira e única lotação a Delegacia de Polícia Federal em Vilhena, descentralizada na qual exerceu o encargo de Chefe substituto da unidade no último ano, até ser nomeado Chefe de Delegacia de Polícia Federal em outubro de 2023.