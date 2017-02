TCE lança edital de estágio com vagas para Vilhena

Estarão abertas, a partir da próxima quarta-feira (15), as inscrições para o IX Processo Seletivo para Estágio no Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), visando à contratação de estagiários de nível superior para atender sua sede, em Porto Velho, e as Secretarias Regionais de Controle Externo de Vilhena, Cacoal e Ariquemes.

Todo o exame de seleção, desde a publicação do edital de abertura passando pela aplicação das provas até o resultado final, é coordenado por uma comissão nomeada pela Portaria nº 57/2017/TCE-RO, que publicou nesta quinta-feira (9), na edição 1329 do Diário Oficial Eletrônico do TCE, o edital do certame no qual são detalhadas, entre outros pontos, as áreas de conhecimento contempladas. Clique aqui.

Em Porto Velho, são oferecidas vagas para acadêmicos de 16 cursos: Administração, Agronomia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental, Farmácia, Geografia (bacharelado e licenciatura), Jornalismo, Letras Português, Matemática, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Já em Cacoal poderão concorrer alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, enquanto em Vilhena e Ariquemes podem se candidatar acadêmicos de Contábeis e Direito.

INSCRIÇÃO

O edital define ainda a forma de inscrição: os interessados deverão acessar o portal do TCE (www.tce.ro.gov.br) e preencher o formulário que será disponibilizado. As inscrições, que se estenderão até dia o dia 19 de março, são gratuitas. Todo o acompanhamento do exame seletivo para estagiários deverá ser feito pelo portal eletrônico do Tribunal e pelo Diário Oficial eletrônico.

Os interessados devem estar atentos à obrigatoriedade do cumprimento de pelo menos 40% do curso no momento do ingresso. É preciso observar ainda que o estágio é válido por um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

O valor da bolsa estágio é de R$ 1.200,00, já incluído o auxílio-transporte, com carga horária de 30 horas semanais, a ser desenvolvida de segunda a sexta-feira, no período de 7h30 as 13h30. As provas serão realizadas no dia 26 de março.

O estágio é uma oportunidade para que alunos de faculdades e universidades do Estado de Rondônia adquiram conhecimentos e experiência nas áreas de atuação junto ao Tribunal de Contas, aprofundando o conhecimento teórico difundido nas salas de aula e mesclando-o com a prática cotidiana na Corte.

Fonte: Assessoria