CEREJEIRAS: menores ateiam fogo em colchões de unidade socioeducativa

Um princípio de motim foi registrado no início da noite de ontem, sexta-feira, 10, na Casa de Detenção de Menores infratores da cidade de Cerejeiras. Os reeducando atearam fogo nos colchões das celas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionado por Agentes Penitenciários para conter as chamas que tomavam conta das celas dos menores. Foram utilizados aproximadamente 1000 (mil) litros de água para apagar as chamas e diminuir a fumaça no prédio.

Viaturas da Polícia Militar também esteve no local para impedir alguma tentativa de fuga. Não foram divulgados os possíveis motivos da ação dos menores.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia