DER atende produtores e faz reparos na Estrada do Boi

O apelo de produtores rurais de Corumbiara, feito há poucos dias através do Extra de Rondônia, trouxe resultado imediato.

Eles enviaram imagens das condições da Estrada do Boi, no trecho entre a sede urbana do Município e o distrito de Vitória da União, onde a falta de cascalhamento na pista criou vários atoleiros.

A representação do DER em Colorado do Oeste agiu com celeridade, e menos de uma semana depois da publicação da reportagem a estrada foi consertada, além de receber camada expressiva de cascalho, o que deve garantir a trafegabilidade do trecho por longo tempo.

A ação foi comandada pelo residente do DER coloradense, Menias Henrique, e além de beneficiar os produtores também garante plenas condições para o transporte de alunos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia