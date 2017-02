Motorista com sintomas de embriaguez derruba poste no centro de Vilhena

Na noite deste sábado, 18, um veículo Peugeot, modelo 307, derrubou um poste no início da Avenida Major Amarante, em Vilhena, próximo ao Edifício Aquarius.

Segundo informações colhidas no local, o condutor do veículo estava acompanhado de um amigo e teria perdido o controle da direção, batendo o carro de frente com o poste.

O motorista foi socorrido ao Hospital Regional. O passageiro não se feriu e ficou no local do acidente. Visivelmente embriagado, o jovem discordava do fato da polícia ter retirado duas garrafas de cerveja de dentro do veículo e posto à mostra do lado de fora do carro.

Parte da avenida ficou sem energia elétrica, e foi preciso a interdição da da via até que se fosse possível realizar a retirada do veículo do local.

Fonte: Extra de Rondônia