Identificadas vítimas de duplo homicídio em Vilhena

Foram identificadas as duas vítimas de um duplo homicídio que marcou o início deste domingo em Vilhena.

Stefano Rodrigues Cordeiro, de 29 anos e Weslley Algaranha de Amorin, de 24 anos, foram executados à tiros na madrugada deste domingo, 19 em um balneário de Vilhena. O fato teria acontecido quando as duas vítimas discutiam com dois homens em uma festa no balneário Villa Rancho.

Segundo informações oficiais, um dos suspeitos teria atirado contra uma das vítimas, e em seguida o comparsa do homem teria atirado na segunda vítima. Stefano, que estaria ha pouco mais de uma semana na cidade, sofreu cinco disparos nas costas e Weslley seis disparos na cabeça e um no tórax.

Os dois suspeitos que seriam seguranças de uma chácara vizinha, onde também é um local de festas, fugiram em uma motocicleta após a execução dos jovens.

Fonte: Extra de Rondônia