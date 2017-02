CEREJEIRAS: prefeito cede a pressão e envia projeto para câmara concedendo desconto na taxa de lixo

Diante do comparecimento em massa da população na sessão ordinária da Câmara de Vereadores na última segunda-feira, 20, acontecimento nunca visto antes na história do Município de Cerejeiras.

O Prefeito Municipal Airton Gomes (PP), que até o presente momento era irredutível, não discutia e nem baixava nenhum centavo do valor da taxa, mudou de ideia enviando um Projeto de Lei à Câmara Municipal na quarta-feira, 22, concedendo 50% (cinquenta por cento) de desconto para:

I – Residentes em edificações que não ultrapassem a 60 m2 (sessenta metros quadrados);

II – Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que não possui renda familiar superior a dois salários mínimos;

III – Pessoas de baixa renda que comprovem Bolsa Família;

IV – Portadores de doenças graves que comprovem por laudo médico proveniente da rede pública de saúde e a gravidade da mesma.

O Projeto de Lei foi aprovado em Sessão Extraordinária no gabinete do Presidente da Câmara nesta quarta-feira (22/02/2017) por 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários.

Os votos contrários foram dos Vereadores Pedrinho e Vereador Valdecir Sapata, que defendem desde o início a redução da taxa de lixo para todos os moradores com igualdade e a isenção para os aposentados e pensionistas do INSS e Portadores de doenças graves, que vivem com renda inferior a 02 (dois) salários mínimos.

Eles também entendem que por essa taxa ser absurda, a mais cara do Estado de Rondônia,

– Professores;

– Policiais Militares, Civis;

– Agentes Penitenciários;

– Servidores Públicos em geral (Federal, Estadual e Municipal);

– Comerciantes;

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia