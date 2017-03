IFRO anuncia Processo Seletivo destinado a Docente

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) vai receber até o dia 20 de março de 2017, as inscrições para o Processo Seletivo com uma oportunidade para Professor Substituto da área de Língua Portuguesa.

Com salário variável entre R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61, de acordo com a titulação, o contratado vai atuar em jornada de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas no horário das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do Campus Colorado do Oeste ou via postal, ambos para BR 435, Km 63, Zona Rural, Caixa Postal 51.

Mais informações podem ser consultadas no extrato do edital disponibilizado em nosso site.

Autor: Karina Felício