Prefeitura faz limpeza em terrenos públicos de Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, em parceria com as secretarias municipais de Planejamento e Obras, começou está semana a fazer a limpeza dos terrenos públicos da cidade.

Segundo o secretário de Planejamento, Valdiney Campos, a ação traz vários benefícios para a comunidade, entre eles, o combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegyptis, que é o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

“A limpeza dos terrenos públicos também contribuiu para embelezamento estético do município, bem como ajuda na segurança da comunidade”, ressaltou o titular da Semplan.

Entretanto, Campos faz um pedido aos proprietários de terrenos para a devida limpeza das áreas particulares. “Estamos dando o exemplo ao realizar a limpeza dos terrenos públicos e esperamos que a comunidade siga deixando nossa cidade limpa”, disse.

CIDADE LIMPA

Lembrando que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está realizando a operação “Cidade Limpa” em várias ruas e avenidas de Vilhena.

O secretário municipal Josué Donadon disse que o objetivo do trabalho é cumprir o planejamento estratégico que visa limpar todos os bairros do município. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada, pois isso contribui para o bem estar da população”, destacou.

Josué Donadon informou que também está sendo feita a retirada do entulho das ruas e limpeza das áreas verdes. O trabalho de limpeza começou no bairro Cristo Rei, e os bairros Bodanese e os Setores 15 e 17 também já receberam a frente de trabalho.

“A prefeita Rosani Donadon está acompanhado as ações de limpeza das ruas e avenidas de Vilhena, pois é um compromisso da gestão pública manter a cidade limpa”, disse o secretário.

Texto e fotos: Assessoria