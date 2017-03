Hospital Regional recebe remessas de medicamentos e estoque é regularizado; prefeita comemora

Na tarde desta terça-feira, 14, a farmácia do Hospital Regional de Vilhena (HR) recebeu mais uma remessa de medicamentos, materiais pensos e insumos da emenda da deputada Rosangela Donadon.

Com a nova carga, o estoque foi regularizado e controlado em apenas dois meses.

O secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, conta que quando assumiu a pasta no início de janeiro encontrou a farmácia hospitalar em desordem.

Sem estoque, controle ou qualquer processo licitatório, foram dois meses de planejamento e ação para que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) conseguisse quase R$ 2 milhões de medicação entre recursos próprios e emenda parlamentar. “Passamos por um período de organização e reconhecemos que a situação era muito difícil para o usuário do serviço, mas pedimos compreensão à população e hoje conseguimos concluir esta primeira etapa. Há muitos anos o HR não tinha essa regularidade”, comemorou.

Já recebidos, o hospital conta com mais de R$ 700 mil. A deputada Rosangela acompanhou o descarregamento duas vezes nesta semana. A prefeita Rosani Donadon, que está em Porto Velho intermediando benefícios para Vilhena, enfatizou que há muito trabalho pela frente, mas este primeiro passo garante ao cidadão vilhenense o atendimento nesses próximos meses. “O raio X, por exemplo, já não será mais problema para o paciente”, comentou.

Na carga de medicamentos que o caminhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) trouxe nesta terça-feira, 14, o controle já foi realizado através do SisHR (Sistema criado por um analista de sistemas do Estado para registro informatizado para a farmácia do Hospital Regional). Cada medicamento e material foi cadastrado na rede e hoje a Semus tem acesso a relatórios de entrada, saída e consumo.

Além da deputada, estiveram na unidade os diretores do hospital, Graziele Jacob e Wagner Borges. Vasques relembrou, que além desta conquista, R$ 8 milhões estão sendo gastos em equipamentos para as unidades de saúde. “São só dois meses de mandato, mas já avançamos bastante”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria