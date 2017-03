BR-435: motorista perde controle e tomba carreta na curva da banana

Por volta das 17 horas deste domingo, 19, o motorista de uma carreta Scania LS carregada com soja tombou as margens da BR-435 próximo a Colorado do Oeste.

O condutor carregou o caminhão na Cargil de Cerejeiras e tinha como destino a cidade de Porto Velho. Porém, quando chegou na curva da banana perdeu o controle de direção e acabou tombando as margens da rodovia.

O motorista sofreu apenas escoriações leves. Não sendo necessária sua remoção ao hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra