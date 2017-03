Fazendeiro desaparece nas águas do Rio Guaporé em Pimenteiras

As primeiras informações dão conta que na tarde deste domingo, 19, o fazendeiro da região de Cerejeiras Toninho Peres saiu por volta das 15 horas da pousada do Carlinhos com destino a pousada do Renato.

Três pessoas que ficaram para trás e saíram pouco depois encontraram o barco que ele estava à deriva no Rio Guaporé com a chave na ignição.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento do fechamento desta matéria, o fazendeiro não tinha sido localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração