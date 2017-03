CONFIRMADO: show das duplas Bruninho & Davi e Henrique & Diego acontecerá no BT Ranch em Vilhena

No dia 1º de Abril Vilhena receberá pela primeira vez numa só data duas atrações de renome nacional, num show que promete ser um dos melhores já realizados na cidade.

O promotor de eventos Guilherme Augusto esteve nesta segunda-feira na redação do Extra de Rondônia para garantir a realização do espetáculo, desmentindo boatos acerca de cancelamento da realização. Já foram vendidos mais de dois mil ingressos para o show.

O evento será realizado no BT Ranch, descendo o Pesque Pague do Roque, que vai receber a instalação de megaestrutura a fim de garantir a qualidade do espetáculo. A noitada inicia às 21 horas, com pré-show de artistas locais. A dupla Bruninho & Davi sobe ao palco e logo após a apresentação deles acontece o show de Henrique & Diego.

A empresa Beto Produções, que vem trazendo vários artistas de renome para apresentações na cidade, já obteve todos os alvarás necessários para a realização do evento.

As vendas do segundo lote de ingressos já está acontecendo, com os preços estipulados em R$ 40,00 (pista); R$ 70,00 (área vip) e R$ 80,00 (camarote individual).

Informações através dos telefones 98112-4499 e 98433-4843.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação