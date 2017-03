Corpo de ex-candidato a prefeito de Pimenteiras desaparecido no Rio Guaporé ainda não foi encontrado

O corpo do fazendeiro e ex-candidato a prefeito da cidade de Pimenteiras do Oeste Toninho Peres desapareceu nas águas do Rio Guaporé na tarde deste domingo, 19, ainda não foi encontrado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Toninho estava na pousada do Carlinhos com amigos quando pegou o barco e saiu para ir até a pousada do Renato, onde iria pegar o carro para ir a Cerejeiras.

Três amigos ficaram para trás, e saíram algum tempo depois para o mesmo destino. Porém, encontraram o barco dele a deriva, com a chave na ignição.

Diversas buscas foram feitas por amigos e populares, mas nada foi encontrado. O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi chamado para proceder às buscas.

Toninho foi candidato a prefeito de Pimenteiras no ano de 1998, mas na ocasião, perdeu a eleição.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia