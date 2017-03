VÍDEO: prefeita destaca importância do novo Centro de Reabilitação de Vilhena

O secretário de saúde do estado de Rondônia, Willames Pimentel, esteve em Vilhena na última sexta-feira e discutiu com autoridades locais diversos pontos sobre o setor no município.

Ao lado da prefeita Rosani Donadon, do secretário municipal de saúde Marco Aurélio Vasques e a deputada Rosângela Donadon, ele visitou a obra do Centro de Reabilitação (CER), localizado nos fundos do estádio municipal.

Na ocasião, Pimentel alertou os gestores municipais quanto ao funcionamento dos serviços. “O gestor deve ter o cuidado, pois o ministério da somente 35% dos custeios de recursos habilitados. Temos em Vilhena o caso de cirurgias ortopédicas, da hemodinâmica, do centro de reabilitação, entre outros em que a prefeitura se dispôs a executar os serviços, mas não tinha condições de realizá-los”, disse Pimentel.

Apesar da dificuldade de manter o funcionamento do CER na nova obra, a prefeita Rosani Donadon disse que dará as devidas condições para que o centro funcione na obra construída. As instalações chegaram a R$ 7 milhões de reais, e existem apenas seis destes em todo Brasil.

Atualmente o centro de reabilitação funciona em um prédio alugado pela prefeitura de Vilhena, porém por orientação do secretário estadual de saúde e da prefeita, as atividades devem começar, em breve, no novo prédio.

>> CONFIRA O VÍDEO:

https://

Texto e foto: Assessoria