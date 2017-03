Horário de atendimento na Receita Federal muda a partir de abril em Vilhena

O atendimento presencial ao contribuinte terá novo horário na Receita Federal. A partir do dia 03 de abril os Centros de Atendimento do Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena alterarão o horário de atendimento diário para o período de 8h às 14h.

De acordo com a Receita Federal a mudança do horário de atendimento possibilitará melhorias na distribuição das demandas ao longo do dia, propiciando aos contribuintes maior tempo para o atendimento presencial.

O horário de atendimento atual, vigente até este mês de março, é das 13h às 17h. Com a mudança haverá a ampliação em duas horas no tempo dedicado ao atendimento presencial.

Aos cidadãos que dispõem de acesso à Internet, visando a comodidade e melhor distribuição do volume de serviços ao longo do período de atendimento, a Receita Federal sugere agendamento no site www.receita.fazenda.gov.br.

Para tanto basta acessar inicialmente o botão “Serviços para o Cidadão”. De lá o contribuinte é direcionado para diversas opções e uma delas é “Agendamento”.

Fonte: Assessoria

Foto: Ilustrativa