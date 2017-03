Gehrke Corretora agora integra o programa ‘Corretor Mais’, da Mapfre Seguros

A Gehrke Corretora, que há mais de sete anos comercializa seguros no município de Vilhena (RO), aderiu ao exclusivo programa de ‘Corretores Mais’, da Mapfre Seguros, do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.

O coquetel de inauguração da nova unidade ocorreu na quinta-feira, 22 de fevereiro de 2017, na Rua Costa e Silva, nº 254, e contou com a presença de especialistas do setor, executivos do grupo e demais parceiros de negócio.

A partir de agora, os moradores da cidade terão à sua disposição todas as soluções que a Mapfre Seguro oferece, com a consultoria dos profissionais da Gehrke Corretora. O espaço foi totalmente reestruturado, ganhando uma nova fachada e ambientes ainda mais confortáveis para atendimento aos clientes.

“Estamos muito felizes com a chegada da Gehrke como parceiro exclusivo. Temos certeza de que poderemos apoiá-los para que possam oferecer os melhores produtos e atendimento aos consumidores, ampliando as suas oportunidades de vendas”, comenta Cintya Kelly dos Santos, gerente da sucursal Ji-Paraná da Mapfre Seguros.

Lincoln Ervino Gehrke, proprietário da Gehrke Corretora, ressalta que “o crescimento dos negócios passa necessariamente pelo relacionamento com o cliente. Por isso, o apoio da Mapfre será fundamental para dar respostas mais rápidas às demandas do mercado”.

Como Corretores Mais, os profissionais da Gehrke terão um portal exclusivo de relacionamento (http://www.gehrkeseguros.com.br) e uma equipe de help desk, que oferece suporte técnico para soluções em sistemas de informática.

A Gehrke Corretora está localizada na Rua Costa e Silva, nº 254, sala 03, Centro de Vilhena.

Fonte: Assessoria