Rosangela Donadon participa de solenidade de inauguração do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiro de Vilhena

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23 de março, a cerimônia de inauguração do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros do município de Vilhena. Convidada para prestigiar o evento, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) se fez presente na solenidade que marcou a inauguração do local.

A unidade é uma obra do Governo do Estado, no valor de R$ 753.540,61, que visa atender a demanda do município, que tem crescido a cada dia, agilizando os atendimentos em alguns locais da cidade. O 1º subgrupamento foi construído no Bairro Bela Vista e irá descentralizar os serviços que são realizados em uma única unidade, no centro.

Para a deputada Rosangela, Vilhena teve um crescimento macroeconômico nos últimos anos e com a implantação da nova unidade, os atendimentos poderão ser atendidos com mais rapidez.

“É de suma importância esse subgrupamento, pois prova que o município precisa crescer junto com a população. Vilhena está evoluindo a cada dia e o trabalho desenvolvido pelos bombeiros é essencial na vida da comunidade. Coloco-me a disposição para atender a unidade no que for do meu alcance”, disse Rosangela.

Além do novo prédio de atendimento, a área também conta com um espaço de lazer, com piscina, campo de futebol, vestiário, salão de festas, banheiros social, entre outras. Um espaço para o entretenimento dos bombeiros e seus familiares.

Estiveram também presentes no evento, o Senador da República Valdir Raupp, a prefeita Rosani Donadon, além dos vereadores, autoridades militares e civis.

Após a cerimônia, a equipe do Corpo de Bombeiros organizou um grande almoço para os convidados.

Autor e Fotos: Assessoria