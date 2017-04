Casa do Residencial União está à venda em rede social

Na tarde desta terça-feira, 4, a redação do Extra de Rondônia, recebeu uma foto, reprodução de rede social, no qual uma pessoa anunciava uma casa do Residencial União para venda.

A questão é que segundo consta, estas casas de baixo custo do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, para famílias de baixa renda não podem ser vendida ou repassada a terceiros.

No anúncio postando juntamente com a foto do imóvel havia números de telefone para contato, no qual a redação ligou para obter informações. O numero (69) 9-9224-9029 – uma pessoa atendeu e disse que mora na cidade de Cacoal e não conhece Vilhena. Já o segundo numero (69) 9-9935-6751 não atendeu.

