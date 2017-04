FAEC promove Ciclo de Palestras nesta quarta e quinta em Colorado

A Faculdade de Educação de Colorado do Oeste – FAEC convida toda a comunidade para participar do “Ciclo de Palestras” que acontecerá nos dias 19 e 20 de abril, das 19h às 22h, no auditório da Instituição.

O objetivo do evento é promover a cultura no ambiente acadêmico e comunidade em geral. No dia 19 de abril, primeiro dia do ciclo, será abordado os temas “Agronegócio e Sustentabilidade: Empreenda e Transforme” e “Língua Inglesa no Mundo Business: Let’s Talk About It”, já no dia 20, o assunto será “Educação Corporativa: Importância de Educar a Equipe”.

Para encerrar a programação do “Ciclo de Palestras”, a FAEC em parceria com os acadêmicos dos 3º, 5° e 7° semestres de Administração vai promover um luau, em um clima descontraído e ao ar livre, com música ao vivo e mesa de frutas.

Tanto membros da comunidade acadêmica quanto demais interessados podem participar. As inscrições estão sendo realizadas na secretaria da FAEC e poderão ser feitas no dia do evento. O investimento necessário é de R$ 15,00 para quem tiver interesse em receber certificado de horas.

Confira a programação completa:

Título: Agronegócio e Sustentabilidade: Empreenda e Transforme!

Palestrante: Jéssica Weschenfelder Alexandre

Data: 19/04/2017 (quarta-feira)

Local: Auditório da FAEC

Horário: das 19:00 h às 20:30 h

Título: Língua Inglesa no Mundo Business: Let’s Talk About It!

Palestrante: Maria Helena Ferrari

Data: 19/04/2017 (quarta-feira)

Local: Auditório da FAEC

Horário: das 20:40 h às 22:00 h

Título: Educação Corporativa: Importância de Educar a Equipe!

Palestrante: Aline de Oliveira

Data: 20/04/2017 (quinta-feira)

Local: Auditório da FAEC

Horário: das 19:00 h às 20:30 h

Título: Luau com Música ao Vivo e Mesa de Frutas.

Data: 20/04/2017 (quinta-feira)

Local: Estacionamento da FAEC

Horário: das 20:30 h às 22:00 h

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração