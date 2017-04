Familiares festejam aniversário de 90 anos de matriarca; veja fotos

Rodeada por filhos, netos e bisnetos, Celestina Gerônimo de Melo, comemorou no último sábado,15, seus 90 anos.

Um culto de gratidão e um jantar fizeram parte da programação que aconteceu no salão do Centro de Tradição Gaúcha de Colorado do Oeste.

Celestina, natural do Paraná, veio com sua família para Rondônia no ano de 1984, fazendo de Colorado seu lar.

A celebração contou com a participação de parentes vindos de São Paulo, Mato Grosso e Paraná.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira:

Texto: Exta de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia