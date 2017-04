CASO JÉSSICA: PC encontra bicicleta e camisas sujas de sangue dentro de poço

No começo da noite desta quarta-feira, 26, uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Cerejeiras entrou no poço onde Diego um dos envolvidos no caso da morte de Jéssica, disse que tinha jogado a bicicleta da adolescente assassinada na última quinta-feira, 20, pelo então namorado dela Ismael Silva, de 30 anos.

No poço que tem uma profundidade considerável e cerca de três metros de água, foi encontrada a bicicleta desmontada e duas camisas sujas de sangue, conforme descreveu Diego ao delegado.

O trabalho intensivo de investigação comandado pelo delegado da Polícia Civil em Cerejeiras, Rodrigo Spiça com apoio dos policiais civis e do delegado Regional Fábio Campos, resultou na prisão do suspeito Ismael e seu primo Diego.

Após desvendar o assassinato da adolescente em apenas 4 dias e levar os suspeitos a prisão, mesmo sendo temporária até que provas sejam colhidas, a polícia deu reposta rápida a sociedade cerejeirense de mais um crime esclarecido em um curto espaço de tempo.

Juntadas as provas contra os suspeitos, o inquérito será enviado para o Ministério Público (MP), onde caberá ao Promotor de Justiça acatar ou não a denúncia contra eles.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução