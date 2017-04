Secretários traçam ações para melhorar parque ambiental

Os secretários de Josué Donadon (Obras), Ivete Pire (Integração Governamental) e Jorge Rabello (Meio Ambiente) se reuniram para traçar ações trabalho que serão realizadas no Parque Ecológico Municipal.

O encontro aconteceu na quinta-feira, 20, no parque, onde os secretários tiveram a oportunidade de conferir in loco as demandas necessárias para manutenção e proteção do local que já se tornou uma opção de lazer em Vilhena. A visita ao parque contou com a presença do idealizador do projeto Dari Oliveira.

Na visita ficou definido que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) vai realizar vários serviços de revitalização do parque, entre eles será feito o corte de grama, replantio de árvores, manutenção da roda d’água, acabamento de canteiros, poda de árvores, além da retirada de resíduos vegetais.

Já o secretário de Meio Ambiente, Jorge Rabello, informou que a prefeitura irá oficializar, através um decreto, a criação do Parque Público Municipal, ao qual poderá se chamar Parque Marechal Rondon, visto que o mesmo se integrará a Casa de Rondon, maior patrimônio histórico de Vilhena.

O parque conta com uma área de 10 hectares, ao qual será acrescida com mais 50 hectares, área esta a ser cedida pela Aeronáutica, que está em tramitação no Ministério da Justiça para ampliar o espaço de lazer, e principalmente, a preservação das nascentes do igarapé Barão do Melgaço.

Atualmente o parque conta com uma infraestrutura com lago, gramados e passarelas, além de áreas de preservação permanente com flora e fauna. Mas no projeto do parque está previsto que a área contará futuramente com bares, lanchonetes, banheiros químicos e área de lazer. É importante ressaltar, que mesmo ainda em fase de implantação, o parque já está recebendo constantes visitações, o que tem valorizado ainda mais local.

“A prefeita Rosani Donadon (PMDB) valoriza muito ações para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses, através dessa área de lazer daremos mais uma opção de diversão para a população. Iremos trabalhar em parceria com a SEMIG e a SEMMA para desenvolver esse importante espaço para todos”, finalizou Josué Donadon, titular da Semosp.

Texto e fotos: Assessoria