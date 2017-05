Morador pede sinalização em cruzamento com alto índice de acidentes no Jardim das Oliveiras

Etelvino Martins Neto, morador do Setor 20, bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 12, onde relatou que no cruzamento da Avenida Belo Horizonte com Francisco Mendes, está acontecendo muitos acidentes por falta de sinalização.

Etelvino, disse que mora há dois anos no bairro, quando chegou ainda não era asfaltado, o benefício da pavimentação chegou, mas faltou o meio fio e a sinalização de trânsito. De acordo com o morador, neste cruzamento acontece acidente praticamente todos os dias.

Etelvino procurou a Câmara de Vereadores, onde foi atendido pelo vereador Romildo Macedo que disse a ele que enviou requerimento para a Secretária de Obras para ver o que podia ser feito, em resposta, o secretário disse que a falta de material e mão de obra geram atrasos no desenvolvimento dos trabalhos.

Além disso, Etelvino ouviu de uma pessoa ligada a um político que a empresa responsável pela obra de asfaltamento, além do meio fio, também era responsável em sinalizar as vias, que a empresa iria ser notificada para completar o serviço.

O mais perigoso, é que este cruzamento fica próximo a Creche Mário Godoi, onde estudam muitas crianças. A maior parte dos veículos não respeitam e trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos estudantes e de quem os acompanham.

Com isso, “enquanto não se sabe de quem é a responsabilidade da sinalização, pessoas estão morrendo e outras ficando quebradas no Hospital Regional”. Finalizou o morador indignado.

O Extra de Rondônia deixa espaço às autoridades responsáveis que queiram se manifestar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia