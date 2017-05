Comissão do Jovem Advogado de Vilhena tem nova diretoria

O presidente da Subseção de Vilhena da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), Estevan Soletti, empossou, na última semana, a nova diretoria da Comissão dos Jovens Advogados de Vilhena, composta por Jimmy Pierry Garate, Naiara Gleiciele da Silva Sousa, Mariana Moreira Depiné, e Marcel Amorim.

O jovem advogado Jimmy Pierry Garate tomou posse como presidente da Comissão e afirmou ter grandes expectativas para sua gestão. “Esta indicação me dá muita alegra e ainda mais entusiasmo para que eu possa fazer um bom trabalho durante a gestão.

Friso meu compromisso em aproximar mais a OAB Jovem com os estudantes do curso de Direito da Cidade, pelo aperfeiçoamento dos novos profissionais com a promoção de palestras e também a continuidade do trabalho social nas escolas (OAB Vai à escola) que já vinha sendo realizado pela diretoria passada”.

Jimmy ainda falou sobre os desafios dos profissionais em início de carreira e o trabalho em equipe dos novos integrantes da Comissão. “Sabemos das dificuldades que passam os jovens advogados no início e essa é uma batalha que teremos de enfrentar, tentar minimizar as dificuldades e ajudar no que for possível ao melhor desenvolvimento da profissão dos jovens advogados e o engrandecimento da advocacia na cidade de Vilhena. Não será um trabalho a ser feito de forma isolada, mas tenho comigo a nova comissão que está comprometida e entusiasmada para atuarmos juntos pela Ordem e pela advocacia”, destacou.

O presidente da Subseção, Estevan Soletti, destacou que a indicação de Jimmy é um reconhecimento pelo bom trabalho que vem desempenhando, e frisou a importância da participação dos jovens nos quadros da Ordem. “Tenho a certeza de que Jimmy fará uma ótima condução dos trabalhos à frente da Comissão. A participação dos jovens advogados na OAB é extremamente importante e possibilita o aprofundamento de debates com novas ideias. Os jovens talentos têm muito a contribuir para a advocacia rondoniense”.

Fonte: OAB/Rondônia