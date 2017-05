IFRO realiza Processo Seletivo para Professores Substitutos de Física

Estão abertas, as inscrições para o Processo Seletivo, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, que objetiva a contratação de dois Professores Substitutos para ministrarem a disciplina de Física no Campus de Ji-Paraná.

Os docentes contratados cumprirão carga horária de 40 horas semanais e farão jus à remunerações que variam de R$ 2.236,29 a R$ 5.697,61, conforme a titulação, além dos benefícios de auxílio-transporte; auxílio pré-escolar e auxílio-alimentação.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas na Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus em questão, situada Rua Rio Amazonas, nº 151, Bairro Jardim dos Migrantes, no horário das 8h às 17h até o dia 25 de maio de 2017.

Os concorrentes inscritos serão avaliados em duas fases distintas, sendo elas: Prova de Desempenho Didático, em caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 31 de maio de 2017; e Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatória.

Este Processo Seletivo será válido pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital completo disponível em nosso site.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação