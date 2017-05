EM RONDÔNIA: homem mata companheira e enterra no próprio quintal; filha denunciou caso à Polícia

O mototaxista Airton José da Silva, 53 anos, foi preso nesta sexta-feira, acusado de ter assassinado a jovem Meyrylayny Barreto Haack, de 19 anos. O crime aconteceu em Ji-Paraná e só foi descoberto porque a filha do mototaxista avisou a Polícia.

A filha de Airton procurou a delegacia informando que seu pai havia matado uma pessoa e que o corpo estaria enterrado no quintal de sua residência, localizada na Rua Maracatiara (antiga T-20), entre as Rua Manoel Franco e Avenida Brasil, no 2º Distrito.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e a guarnição comandada pelo CB PM Soares, foi até ao local, confirmando a suspeita ao encontrar uma cova nos fundos da casa. Airton voltou a ligar para a filha, marcou encontro e acabou preso.

O Acusado confessou o crime e ajudou a desenterrar o corpo. Ele disse que morava com a vítima há cerca de cinco meses e recentemente estavam acontecendo várias brigas por motivos banais. No último domingo, começaram uma nova discussão e durante a briga a vítima acabou caindo, batendo a cabeça no chão.

Airton ainda contou que ao perceber que a companheira estava morta, decidiu enterrar o corpo para não se comprometer com a Polícia.

Diante da situação, Airton recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de polícia que investigará o crime.

Autor e foto: Comando 190