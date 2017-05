EXPOVIL: AVIAGRO lança “Dia D” com preço promocional de cartela

Na próxima semana o passaporte da 32º Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil) estará a preço promocional.

A iniciativa foi anunciada pela Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (AVIAGRO), através da assessoria. O valor da cartela de R$ 90,00 passará a R$ 80,00, sendo valido o desconto apenas para terça-feira, 30, e quarta-feira, 31.

Os interessados devem ficar atentos, pois a promoção é para aqueles que adquirirem o passaporte no stand, localizado no Park Shopping Vilhena. Nos demais pontos Conveniência Brigadeiro, Banca da Brigadeiro, Banca do Zoio, os valores seguem normal.

São mais de R$ 130 mil em prêmios distribuídos em: um Fiat Mobi, um Chevrolet Onix, um Volkswagen Up! e prêmios de 10 mil reais em dinheiro. A exposição acontece entre os dias 05 a 09 de julho.

Outra atração da festa são os shows para a primeira noite Bruno & Marrone. Na segunda noite tem George Henrique & Rodrigo. Já a terceira Althaír & Alexandre/ Yara Figueiredo. A quarta noite sob ao palco Humberto & Ronaldo. No último dia de festa Wesley & Mauricio animam a galera.

Outras informações pelo telefone (69) 9 8112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia