Mesmo com readequação, prefeitura mantém 456 cargos suspensos

Após análise e clamor de secretários, prefeita decidiu reativar 45 vagas para Educação, Obras, Saúde e Assistência Social

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) explicou que houve a necessidade de readequação do decreto feito por ela no início do ano, o qual suspendia 501 cargos comissionados (entre FG’s e CPC’c).

Estes cargos foram reduzidos para evitar inchaço da folha. O inciso II do decreto 38.939/2017 se manteve de forma integral, sendo alterado apenas o inciso I do artigo 1º, que modificou de 356 para 311 cargos suspensos, restando 456 cargos suspensos.

Entretanto as pastas mais importantes da prefeitura, notadamente Educação, Obras, Saúde e Assistência Social após análise da prefeita, que tomou pé da realidade administrativa, percebeu que há a necessidade de contratação de mais 45 profissionais. “Atendendo ao clamor dos secretários, principalmente da saúde, reanalisei a proposta e tomei essa decisão”, disse. A readequação do decreto, segundo Rosani Donadon, tem a finalidade de suprir a demanda de todas as secretarias. “Ainda assim, 456 cargos continuam suspensos conforme garante o decreto número 39.590/2017, publicado em Diário Oficial”, garantiu Rosani Donadon.

A prefeita realizou um estudo prévio junto à Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) para garantir que a medida não congestionasse a folha de pagamento.

Mesmo com a readequação da folha, o Município continua dentro do limite exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). “Optamos por esta medida porque não tínhamos como conduzir os trabalhos destas secretarias de forma eficiente”, pontuou.

