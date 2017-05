Neste domingo tem festa beneficente em Cabixi

Neste domingo, 28, acontece em Cabixi, a segunda festa beneficente em prol da casa Marina do Pilar.

O evento é para angariar fundos e ajudar a entidade. Á festa será realizada no barracão da igreja e terá almoço, leilão, pescaria e matine dançante com o grupo H Galera do Forró.

Texto: Redação

Foto: Ilustração