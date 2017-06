Semosp realiza manutenção da iluminação em pontos da Avenida Paraná, e bairros Cristo Rei e 5º Bec

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) segue, intensamente nesta semana, realizando os serviços de manutenção da iluminação pública dos pontos necessários na cidade de Vilhena.

Seguindo o calendário de demandas discutido entre a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de Obras, Josué Donadon, equipes da Semosp realizaram os serviços de manutenção dos postes de iluminação que estavam apagados na Avenida Paraná e nos bairros 5º Bec e Cristo Rei.

Na ação estão sendo substituídas, mediante necessidade, as lâmpadas, os reles e os reatores para reativar a luminosidade nos locais que estavam com as luzes sem funcionamento.

Além dessas localidades, alguns pontos compreendendo os bairros Cohab, Bela Vista, Alvorada, Orleans e Alphaville, também estão sendo beneficiados pela Semosp com a manutenção dos postes de iluminação, que continham problemas.

Alguns moradores, ao se deparar com iniciativa da Secretaria de Obras no tocante às manutenções da iluminação nos bairros, agradeceram a prefeita Rosani Donadon e o secretário de Obras. “Estava tudo escuro, trabalho cedo com minha esposa e sentíamos o ambiente perigoso, mesmo estando em casa depois do serviço. Iluminação é segurança. Parabenizo a Semosp pelo rápido atendimento ao meu bairro. Que continue assim, a prefeita Rosani Donadon e o secretário de Obras, Josué Donadon, estão de parabéns pelo progresso nas ações”, enfatizou Rafael Fernandes, 21, residente do bairro Cohab.

De acordo com o Secretário de Obras, entre sexta-feira e sábado foram atendidos cerca de 50 pontos em locais sem iluminação. O chefe da pasta defendeu que não foi possível executar mais demandas, devido o aguardo dos materiais, que restavam para potencializar a ação. Mas que a empresa que venceu a licitação entregou o restante dos itens que faltavam e a ação será aumentada.

Os trabalhos de manutenção da iluminação permanecerão atendendo as demais localidades necessitadas nos próximos dias, seguindo as ordens de serviços por número de chegada em sistema de rodízio, onde a Semosp irá contemplar, além dos bairros que restam, aqueles que já receberam atendimento e que falta conclusão.

