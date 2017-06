Semosp realiza recuperação da iluminação pública nas proximidades da UNIR

equipes noturnas estão fazendo averiguação dos pontos críticos

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) executou nesta quarta-feira, 22, a manutenção dos pontos de iluminação da Avenida Marques Henriques que dá acesso a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras de Vilhena, Josué Donadon, a localidade estava abandonada e ficou à mercê da escuridão há anos, fruto do descaso do poder público com a região.

Além disso, o chefe da pasta salientou o perigo iminente que os alunos da universidade enfrentavam no retorno para casa. “Coloco-me no lugar de cada estudante, que busca no ensino o futuro para ter segurança. Precisamos proporcionar boas condições de estrutura para esses universitários, que vão estudar e precisam estar tranquilos fora de qualquer perigo. Sempre digo: iluminação é segurança e a nossa equipe da Semosp está imbuída na recuperação dos locais necessários. Já estamos reativando os pontos de iluminação apagados e os alunos podem ficar tranquilos. Essa é uma exigência da prefeita Rosani Donadon e estou cumprindo isso”, salientou Josué.

Já a prefeita Rosani Donadon, ao se deparar com o andamento dos serviços pela Semosp, destacou mais esta importante ação da prefeitura. “Nossa administração está lutando para alcançar os objetivos para desenvolver Vilhena. Estamos trabalhando com afinco e estruturando a Semosp para aumentar sua capacidade de atendimento. Muitas ações têm ocorrido e já é possível observar isso. Assim como a iluminação que já estamos recuperando, existem outras ações que estamos avançando e contribuindo com o crescimento do município”, enfatizou.

Seguindo o cronograma de pedidos, a Semosp está executando desde o início da semana a manutenção da iluminação nos bairros Bela Vista e Setor 22.

Segundo levantamentos apurados na pasta, o material mais utilizado nas ações tem sido a troca de reles. Os atendimentos estão seguindo as ordens de pedidos e também as demandas surgidas por levantamento de urgências, através de uma equipe noturna disponibilizada pela Semosp, que está averiguando a partir desta semana as situações latentes.

